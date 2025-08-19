Ezért mondták le hirtelen a Grecsó-Hrutka koncertet

„Kedves barátok, olvasók, nézők, a ma esti, budapesti GrecsóHrutka előadást tematikus változások miatt lemondták a szervezők” – írja közösségi oldalán Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző, az Élet és Irodalom munkatársa. Hrutka Róbert zenész neve azért figyelemre méltó a lemondással kapcsolatban, mert ő is előkerült, amikor a fideszes Deutsch Tamás listázta azokat a zenészeket, akik szerinte a mocskosfideszezésért felelősek. A Deutsch-féle felsorolásban több generáció ismert előadói szerepeltek. A lemondott előadást a Millenárison tartották volna.

Molnár Áron egyébként a napokban felhívást tett közzé, hogy szolidaritásból a zenészek mondják le az augusztus 20-i fellépésüket.

Grecsó Krisztián egyébként a napokban Apám majorsága címmel írt cikket – utalva a miniszterelnökre és Hatvanpusztára – teszi hozzá a hírhez a Magyar Hang.

„Ez is közös bennem és a miniszterelnök úrban. Éppen úgy, ahogy én is, ő is az apja helyett dolgozik, mert a komor sajtó szerint az apja, aki elvállalta ezt a bitang nagy gazdaságot, oda se bagózik rá, ezért a miniszterelnök úr a hátán viszi az egészet, és rengeteg idejét elviszi a veteményes, a magaságyások, hiszen pénze nincsen kertészre, cselédre, ezt a nyilvános vagyonbevallásából minden józan magyar ember tudja. Nem is értem, hogy az ország ügyei mellett mikor jut idő etetni a szürkemarhát meg a zebrákat. Mi a fenét eszik a zebra egyáltalán? És olyan tápot Fejérben kapni? Mert disznónk nekünk is volt, meg tyúkok, és nem irigylem az elnök urat, mert már a tehén is más tészta, a zebra meg nyilván hisztis, honvágya van, a fene tudja, nem is tejel, gyapja sincsen, egyáltalán mi a fenére jó?”

A szervezők villámgyorsan reagáltak

Fotó: Facebook/Grecsó Krisztián

Eredetileg a Margaret Island és a ByeAlex és a Slepp is fellépett volna a fővárosban rendezett augusztus 20-i állami ünnepségek részeként, de mindkét koncertet lemondták az utolsó pillanatban. Ők ugyancsak rajta voltak azon a listán, amit Deutsch Tamás egy X-bejegyzésben osztott meg a nyilvánossággal.

Akkor a Szent István-napi ünnepségsorozat szervezője, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a rendezvény „politikamentességének biztosításával” indokolta a produkciók lemondását.

A két zenekar kiadója, a Gold Record szerint megrendelői szerződésük volt ezekre a fellépésekre, és a megrendelő jelezte feléjük a döntést a lemondásról. Indoklást azonban nem kaptak, ezért a kiadó üzleti döntésként értelmezte a lemondást. A lemezkiadó azt is elárulta, hogy a lemondás kártérítési részét teljesítették feléjük a szervezők, de titoktartási záradékra hivatkozva ennél többet nem kívántak elárulni. ByeAlex úgy reagált az ügyre: „gondolom, mostanra már mindenki hallotta, hogy egy augusztus 20.-i koncertünket meg nem indokolt okokból kifolyólag lemondták. A lemondás ideje erősen egybecseng „az én országom” című dalom megjelenésével, amiben egyébként egyetlen kifejezetten lázító, uszító gondolat sincsen megfogalmazva a kormányunk ellen, pedig két hete ezt kiabálják rá”.