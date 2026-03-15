Ezért nagyon fontos a Tiszának és a Fidesznek is a vasárnap délután

A 24.hu két politikai elemzőt kérdezett meg a március 15-i tömegrendezvényekről. Mindketten egyetértettek abban, hogy nem is annyira Orbán Viktor és Magyar Péter beszédeinek tartalma, hanem inkább a két párt mozgósítási képességeinek demonstrációja lehet az igazi kulcskérdés.

Mikecz Dániel politológus szerint mindkét oldalnak kulcskérdés, hogy sok embert tudjon ma felmutatni, de nem ugyanazért. A Fidesznek az önbizalom visszaépítése, a Tiszának pedig a saját politikai identitás megszilárdítása lehet a fő szempont.

Schultz Nóra politikai elemző pedig úgy véli, hogy a legnagyobb kérdés az, hogy a két tábor mennyire tudja látványosan és hitelesen megmutatni a saját erejét. A Fidesznek szerinte azért fontos a mai nap, hogy bizonyítsa: továbbra is ugyanannyi vagy akár több embert képes megmozgatni, mint korábban, miközben a Tisza maga emelte nagyon magasra a lécet azzal, hogy történelmi léptékű tömeget ígért.

„A kampány szempontjából ez most a mozgósításról, a motivációról, az elköteleződés felkeltéséről szól. És hogy mindez politikai cselekvésbe forduljon, nagyon fontos a pártokna”

- fogalmaz Schultz.