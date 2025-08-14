2p
Közélet Csehország Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor

Ezért öntötték nyakon piros festékkel a prágai magyar nagykövetséget

mfor.hu

Vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség kerítését, az aktivisták azt mondják, Orbán nyilatkozatára hivatkozva tették ezt. 

„Mivel nem nézhetjük tétlenül, amikor valaki hazugságokat terjeszt és legitimálja a civilek elleni támadásokat, ma egy szimbolikus cselekedettel – ”vérrel„ a magyar nagykövetség kerítésén – emlékeztettük Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére. Közöttük nemcsak ukrán védők vannak, hanem gyerekek és más civilek is, akiket otthonaikban, iskoláikban és kórházaikban gyilkolnak meg” – ezzel a szöveggel indokolta a cseh „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” művésznéven ismert aktivista, hogy szerda délután leöntötték vörös festékkel a prágai magyar nagykövetség kerítését.

Az esetről videó is készült, ez a Csehszlovák Kém közösségi oldalán jelent meg, és a Telex vett észre: 

A cseh aktivisták szerint azzal, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”, egyértelműen kinyilvánította: Magyarország az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb busz gyulladt ki Budapesten – vizsgálat következik

Újabb busz gyulladt ki Budapesten – vizsgálat következik

Kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Marad a válsághelyzet

Marad a válsághelyzet

A kormány hat hónappal, 2026. március 7-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon – derült ki a Magyar Közlönyből. A korábbi válsághelyzet szeptember 6-án jár le, ezt hosszabbítják meg.

Államtitkárt kap a világbajnokság szervezése

Államtitkárt kap a világbajnokság szervezése

Magyarország 2017 és 2022 után a harmadik vizes világbajnokságnak ad otthont.

Valami készül a kutakon, de nem fog mindenki örülni

Valami készül a kutakon, de nem fog mindenki örülni

Az autósok fele örülhet.

Tudja, miért tűnik el a süllyesztőben évi 16 milliárd forint Magyarországon?

A hamisítás ekkora kiesést okoz.

Orbán Viktor és Lévai Anikó

Megint fapadosra szállt Orbán Viktor – mutatjuk, hova repült

A magyar miniszterelnököt ezúttal a Wizz Air fedélzetén fotózták le.  

Megint nagyot nyert a TV2, az RTL a kanyarban sem volt

A 32. hét nézettségi adataiban csak a nyári hőség hatása látszott.

Vajon miért döntött a bíróság a három tanárperben másként?

A Tanítanék Mozgalom aktivistája elemzésében azt fejti ki, hogy a kirúgott pedagógusok miatti három tanárperben hogy születhetett más és más döntés, ha ugyanolyan esetekről van szó?

Érdekes dolgokat mondott Magyar Péter egy lengyel lapnak

Érdekes dolgokat mondott Magyar Péter egy lengyel lapnak

Kitartana az orosz gáz és olaj mellett a Tisza elnöke? Üzent a Magyarországon menedéket kapott lengyel politikusnak is.

Jön az ismét közpénz-milliárdokból finanszírozott Tranzit Fesztivál – Kapu Tiborral

Még a kötcsei piknik előtt, augusztus 28-31. között rendezik meg a Fidesz soron következő rendezvényét, a tihanyi Tranzit Fesztivált. Már azt is tudni lehet, hogy a második magyar űrhajós is ott lesz. A fesztivált rendező Kommentár Alapítványt most is rendesen támogatja a kormány.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168