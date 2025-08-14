Ezért öntötték nyakon piros festékkel a prágai magyar nagykövetséget

„Mivel nem nézhetjük tétlenül, amikor valaki hazugságokat terjeszt és legitimálja a civilek elleni támadásokat, ma egy szimbolikus cselekedettel – ”vérrel„ a magyar nagykövetség kerítésén – emlékeztettük Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére. Közöttük nemcsak ukrán védők vannak, hanem gyerekek és más civilek is, akiket otthonaikban, iskoláikban és kórházaikban gyilkolnak meg” – ezzel a szöveggel indokolta a cseh „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” művésznéven ismert aktivista, hogy szerda délután leöntötték vörös festékkel a prágai magyar nagykövetség kerítését.

Az esetről videó is készült, ez a Csehszlovák Kém közösségi oldalán jelent meg, és a Telex vett észre:

A cseh aktivisták szerint azzal, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”, egyértelműen kinyilvánította: Magyarország az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül.