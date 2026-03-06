Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

A jobboldali, konzervatív értékrend a leggyakoribb Magyarországon, de csak minden harmadik ember azonosul vele – derül ki a Republikon reprezentatív kutatásából. A liberális értékrend a második legnépszerűbb, minden negyedik ember ebbe a világnézeti csoportba sorolja magát. 16 százalék vallja magát baloldalinak, a zöld, környezetvédők aránya pedig 10 százalék.

Az intézet a különböző pártok választóinak körében is megvizsgálta a világnézeti hovatartozást. Ez alapján a Tisza valódi gyűjtőpárttá vált az elmúlt évben: a liberális világnézet a leggyakoribb közöttük, 43 százalékuk választotta. Több mint 20 százalékuk baloldali beállítottságú, és van köztük 11 százaléknyi jobboldali is.

„Egy ennyire vegyes tábornak nehéz olyan szakpolitikai ajánlatot tenni, amellyel mindenki maradéktalanul egyetért, főleg az igazán átpolitizált kérdéskörökben. Ennek tudatában nem meglepő, hogy Magyar Péter és pártja szakpolitikai kérdésekben óvatos és kimért” – írja a Republikon.

A Fidesz-KDNP tábor a leginkább homogén szavazói csoport, 76 százalékuk vallja jobboldalinak magát, 8 százalékuk zöldként tekint magára, további 8 százalék nem tudta saját értékrendjét behatárolni. Érdekesség, hogy a párt szavazói között 8 százaléknyi baloldali, szocialista is megtalálható.

A bizonytalanok körében a liberális értékrend a legelterjedtebb, minden negyedik bizonytalan válaszadó oda sorolta magát. A baloldaliak felülreprezentáltak ebben a csoportban, 22 százalékuk jelölte meg ezt a világnézetet. A Republikon szerint a bizonytalanok körében inkább az ellenzéknek van tartaléka. „A jelenlegi bizonytalanoknak mindössze töredéke mozgósítható a hátralévő hónapban, így a választás eredménye nem rajtuk fog múlni, hanem a meglévő tábor összetartásán. De ha a Fidesz-KDNP nem tud túlnyúlni az ideológiája által behatárolt határokon, akkor nem tudja megtartani a kormányalakításhoz szükséges többséget” – írták.