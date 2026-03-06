2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

mfor.hu

Gyűjtőpárt lett a Tisza az elmúlt évben, ez derült ki a Republikon friss felméréséből. A választóik között a liberálisok és a baloldaliak mellett jobboldaliak is vannak, míg a Fidesz-KDNP bázisának túlnyomó része egységesen gondolkodik a világról. 

A jobboldali, konzervatív értékrend a leggyakoribb Magyarországon, de csak minden harmadik ember azonosul vele – derül ki a Republikon reprezentatív kutatásából. A liberális értékrend a második legnépszerűbb, minden negyedik ember ebbe a világnézeti csoportba sorolja magát. 16 százalék vallja magát baloldalinak, a zöld, környezetvédők aránya pedig 10 százalék.

Az intézet a különböző pártok választóinak körében is megvizsgálta a világnézeti hovatartozást. Ez alapján a Tisza valódi gyűjtőpárttá vált az elmúlt évben: a liberális világnézet a leggyakoribb közöttük, 43 százalékuk választotta. Több mint 20 százalékuk baloldali beállítottságú, és van köztük 11 százaléknyi jobboldali is. 

„Egy ennyire vegyes tábornak nehéz olyan szakpolitikai ajánlatot tenni, amellyel mindenki maradéktalanul egyetért, főleg az igazán átpolitizált kérdéskörökben. Ennek tudatában nem meglepő, hogy Magyar Péter és pártja szakpolitikai kérdésekben óvatos és kimért” – írja a Republikon.

A Fidesz-KDNP tábor a leginkább homogén szavazói csoport, 76 százalékuk vallja jobboldalinak magát, 8 százalékuk zöldként tekint magára, további 8 százalék nem tudta saját értékrendjét behatárolni. Érdekesség, hogy a párt szavazói között 8 százaléknyi baloldali, szocialista is megtalálható.

A bizonytalanok körében a liberális értékrend a legelterjedtebb, minden negyedik bizonytalan válaszadó oda sorolta magát. A baloldaliak felülreprezentáltak ebben a csoportban, 22 százalékuk jelölte meg ezt a világnézetet. A Republikon szerint a bizonytalanok körében inkább az ellenzéknek van tartaléka. „A jelenlegi bizonytalanoknak mindössze töredéke mozgósítható a hátralévő hónapban, így a választás eredménye nem rajtuk fog múlni, hanem a meglévő tábor összetartásán. De ha a Fidesz-KDNP nem tud túlnyúlni az ideológiája által behatárolt határokon, akkor nem tudja megtartani a kormányalakításhoz szükséges többséget” – írták. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

Délután 1 órakor tart beszédet Orbán Viktor március 15-én a Kossuth téren – derült ki Kovács Zoltán államtitkár bejegyzéséből. Nem sokkal később a Tisza Párt is felvonulást indít a budapesti belvárosban.

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Nem sikerült megállapodni a bérfejlesztésről, ezért vasárnaptól sztrájkba kezdenek a pécsi önkormányzati Tüke Busz Zrt. buszvezetői. A Google Térkép alkalmazáson is az új menetrend szerint lehet útvonalat tervezni vasárnaptól. 

Kezdődik a Kormányinfó – kövesse percről-percre az Mforon!

Háború, benzinár-emelkedés és szifilisz – ez volt a Kormányinfón

Nem lesz benzinárstop, de a Barátság kőolajvezeték állapotát tényfeltáró bizottsággal vizsgáltatná meg a kormány – erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Kiderült az is, mennyibe került tavaly a rezsicsökkentés, és mennyi bevétele volt a kormánynak a Moltól a különbözetadó miatt.

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Kiderült: a Pride-ügyben alkalmazandó jogszabályok sértik az Alaptörvényt, például a békés gyülekezéshez való jogot.

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168