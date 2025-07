Ezt a három szabályt kell betartania, ha Orbán Viktor digitális polgári köréhez akar csatlakozni

„Kedves Barátaim! A Digitális Polgári Kör morális forráskódját mindannyian elfogadtuk a közösséghez való csatlakozáskor. Én most fontos technikai csoportszabályokkal érkezem” – írta az államtitkár nem nyilvános bejegyzésben.

Miután szerda este közleményben jelentették be, hogy Máthé Zsuzsa újságíró és Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár lett a miniszterelnök által Tusványoson bejelentett Digitális Polgári Körök közösségi koordinátora, Nagy János máris fontos poszttal jelentkezett.

