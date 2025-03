Ezt a ziccert nem hagyják ki Rogán Antalék – újabb változás jön a boltokban

A hipermarketek és nagyobb üzletek az egyes termékek mellett ezt a jelzést is kihelyezni:

Az árréssapka kormányzati plakátjának pontos arculatát is közzétették, ezzel, a korábbi kormányzati kék plakátokra hajazó kiírással találkozhat majd a lakosság a boltokban:

Az internetes rendelési oldalakra is gondoltak, itt a szabályozás szerint az érintett cégeknek a honlapjukon kell feltüntetnie a tájékoztatást, jól látható méretben – derült ki a közlönyből.

A rendelet, amelynek célja az állampolgárok tájékoztatása az árcsökkenésről, megszabja, hogy mind a hipermarketek, nagy méretű szupermarketek, szupermarketek, diszkontok és 200 négyzetméternél nagyobb üzletek, valamint az ennél kisebb, de az intézkedés hatálya alá eső üzletek is kötelesek a megszabott tájékoztatási arculatot használni.

