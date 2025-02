„Ezt felírhatta volna egy WC-papírra is” – dühösen reagáltak Nagy Mártonék Magyar Péter szavaira

Magyar Péter előrejelzésekkel kapcsolatos kritikájával kapcsolatban a minisztérium munkatársa elmondta, „olyan hektikus és kiszámíthatatlan a nemzetközi gazdaság mozgása, hogy a piac és a komoly gazdasági intézmények is folyamatosan a becslések, a várakozások módosítására kényszerülnek.”

Az Index kérdezte meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot az elhangzottakról, álláspontjukat a tárca szóvivője, Palóc André közvetítette, aki szerint a Magyar Péter által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt. „Ez egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is. Az egyes lépések között nagyon sok inkonzisztencia van” − vélekedett a szóvivő. Hozzátette, nem érti, hol vannak most „azok az ellenzéki közgazdászok, akik állandóan a kormány gazdaságpolitikáját kritizálják, és miért nem mondják el álláspontjukat erről az összeeszkábált tákolmányról”.

Orbán Viktor varázslója, Hókuszpók, Nagy „Majdjövőremegcsinálom” Márton − ilyen, és ehhez hasonló megnevezésekkel illette Magyar Péter a több mint egy órás beszédében Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert szombaton, a Tisza Párt első kongresszusán, ahol a párt gazdasági elképzeléseire is kitért a párttelnök:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!