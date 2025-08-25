1p
Ezt főzte ki Orbán Viktor a jachtos nyaraláson? Kövesse a váratlan Kormányinfót!

Szokatlan időpontban tartanak Kormányinfót Gulyás Gergelyék? Vajon mi lesz a nagy bejelentés? Közvetítésünkből kiderül!

Hétfő délután 15 óra 30 percre hirdetett meg Kormányinfót Vitályos Eszter kormányszóviő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Percről percre követjük, mit jelentenek be és mit válaszolnak az újságírók kérdéseire.

Kezdődik!

Megérkeztek a főszereplők, kezdődik a Kormányinfó.

Késnek Gulyás Gergelyék

Szokás szerint nem kezdődik pontosan a Kormányinfó, addig nézhetjük az M1 Híradójában azt, hogy mit gondol Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról, és hogy miként "fenyegette meg" Volodimir Zelenszkij Magyarországot.

Van egy tervük

Ülésezett hétfőn a Gazdasági Kabinet is, négy témát tárgyaltak: a szeptember 1-jén induló Otthon Start hitelprogramot, az adócsökkentési terveket, egy frissen bejelentett 10 ezer milliárdos Országépítési Tervet, valamint az Ipar és munkahelyvédelem akciótervet.

 

Beruházások a padlón

Téma lehet, hogy pénteken újra borzasztó adatot közölt a magyar gazdaságról a KSH, a beruházások tovább zuhantak. A II. negyedévben 8,2 százalékos volt a visszaesés az előző évhez viszonyítva.

Árrésstop Bicskéig?

De hogy komolyabb vizekre evezzünk (vagy jachtozzunk), Orbán Viktor pénteken a Harcosok Klubjában árulta el, hogy meghosszabbítják az árrésstopot, ennek részleteiről biztosan lesz ma szó.

Nyaralások csatája - Magyar Péter már perelne

Biztosan szóba kerül a Kormányinfón Orbán Viktor nyaralása.

A magángépes, vitorlásos-jachtos pihenésről az elmúlt napokban sok szó esett, cserébe a kormányközeli média Magyar Péter barátnőjét kapta elő - a Tisza elnöke pedig rögtön beígérte, hogy "a gatyátokat is lepereljük rólatok".

