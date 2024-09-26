Ezt ígéri Magyar Péter a nyugdíjasoknak

A Tisza Párt sajtótájékoztatóján Magyar Péter mellett Kármán András, a párt adópolitikai és költségvetési politikai szakértője vett részt.

Magyar Péter szerint 2010-ben minden huszadik, ma minden negyedik magyar nyugdíjas él a létminimum alatt. Az ő számuk egymillióra tehető. 2010-ben az átlagkereset kb. 75 százaléka volt az átlagnyugdíj, mostanra alig éri el az átlagkereset 50 százalékát.

Magyar Péterék számos, a nyugdíjasokat érintő ígéretet tettek

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Miket ígér a Tisza?

Differenciált nyugdíjemelést, vagyis a kisebb nyugdíjakat nagyobb ütemben, a nagyobb nyugdíjakat kisebb ütemben emelnék.

27%-ról 5%-ra csökkentené a párt az egészséges élelmiszerek ÁFA-kulcsát. A vényköteles gyógyszereket ÁFA-mentessé tenné a Tisza.

Magyar Péter megígérte, hogy a Tisza bevezeti a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelyre 2,2 millió fő, azaz a nyugdíjasok 97%-a lenne jogosult. A kártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani. A havi 500 ezer forint fölötti nyugdíjban részesülők azonban nem kapnak majd Nyugdíjas SZÉP-kártyát. A 250 ezer forint alatti nyugdíjasok 200 ezer forintot kapnak, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjasoknak pedig 100 ezer forint jár.

A Tisza Párt bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, amennyiben valaki legalább 20 évnyi munkaviszonnyal rendelkezik. Ez 280 ezer ember érint, közülük 160 ezer öregségi nyugdíjast és 120 ezer rokkantnyugdíjast. Ezek az emelések a normál nyugdíjemelésen felül várhatók, több mint 400 ezer nyugdíjast érintve. (A minimálnyugdíj ma 28 500 forint.)

Sávos extra emelést kapnak a 120-140 ezer forint közti nyugdíjban részesülők - ígérte Magyar Péter. 120-125 ezer forint között 12 ezer forinttal, 125-130 ezer forint között 10 ezer forinttal, 130-135 ezer forint között 8 ezer forinttal, 135-140 ezer forint között pedig 6 ezer forinttal nőnének a nyugdíjak. Ez az intézkedés 160 ezer embert érint.

Megduplázza a Tisza-kormány az időskorúak járadékát. Ez azokat érinti, akiknek nincs 20 évnyi elismert munkaviszonyuk.

A Tisza 20 ezer új, modern férőhelyeket hoz létre korszerű idősotthonokban. 10 ezer férőhelyet államilag támogatott, piaci alapon épülő nyugdíjasházakban, 10 ezer férőhelyet pedig államilag finanszírozott szociális otthonokban hozna létre a párt. A beruházás jelentős részben EU-s forrásokból valósulhat meg, így a 400 milliárd forintos beruházás csak 140 milliárd forintba fog kerülni a magyar adófizetőknek.

A Tisza 50 százalékkal megemeli az otthonápolási díjakat. Ez az intézkedés 58 ezer embert érint közvetlenül, ebből kb. 40 ezer nyugdíjast és családjaikat. Az alap összeget 49 960 forintról 74 940 forintra, az emelt összeget 74 940 forintról 112 410 forintra emelné a Tisza-kormány.