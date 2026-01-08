1p
Ezt kérdezné Magyar Péter a Kormányinfón – kaphatunk egy extra szabadnapot?

Három kérdést tenne fel Gulyás Gergelyéknek a Tisza Párt elnöke.

Csütörtök délelőtti posztjában Magyar Péter három kérdést tenne fel a 10 órakor kezdődött Kormányinfón.

  • Megemeli-e a duplájára a kormány azonnali hatállyal a 2019 óta változatlan szinten hagyott 5 milliárd forintos szociális tűzifa keretet?
  • Megnyitja-e haladéktalanul a közintézményeket az utcán élő honfitársaink ezrei előtt?
  • Elrendeli-e a rendkívüli munkaszüneti napot a kormány január 10-re?

 Hozzátette, hogy a tüzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt, és jelenleg 27 százalékos áfa terheli, és tudomása szerint a kormány állításaival ellentétben nincs elegendő hely a hajléktalanellátó rendszerben.

Percről percre közvetítésünkből kiderül, szembesítik-e ezekkel a kérdésekkel a kormány képviselőit, ahogy az is, milyen válaszokat kapnak az újságírók.

 

 
 

