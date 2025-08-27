Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Közzétette Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azokat a felvételeket, amelyeket akkor készített, amikor egy nyitva hagyott kapun keresztül „besétált” az Orbán-család hatvanpusztai birtokára. A képviselő szándéka az volt, hogy megkérdezze: amennyiben valóban műemlék épületegyüttesről van szó (ahogy azt a tulajdonos állítja), miként biztosítják annak látogathatóságát.

Ez a látogatás vezetett később ahhoz az „autós üldözéshez”, amelyben a területet biztosító vagyonőrök egyik autója felborult, miután nekiment Hadházy autójának.

„Mi látható a felvételen? Nagyjából az, ami a drónvideókon, a légifelvételeken és a létrákról: műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel. Az objektum teljesen készen van, de a két nagyobb épület még nincs bebútorozva (ott dolgozók szerint azért már érkeznek a holmik)”

- írja tapasztalatairól a képviselő, aki napvitorlákat, üvegházat, napvitorlákat, két úszómedencét, levendulaültetvényt és rózsakertet is levideózott rövid látogatása során, de egy hatalmas ebédlőt és egy apartmant is megmutat.