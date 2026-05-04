Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

A leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének ünnepi ülését követően válaszolt újságírói kérdésekre, itt kérdezték a leendő igazságügyi miniszter, Melléthei-Barna Márton személyéről is, aki egyben Magyar Péter húgának férje is.

Magyar Péter elmondta a leendő igazságügyi miniszterről, hogy több mint két évtizede dolgozik ügyvédként, a Tisza mozgalmának első tíz tagja közt volt, rengeteget dolgozott a közösségért, ő képviselte a pártot a választási eljárások során is. Mint mondta, megbízható, felkészült jogásznak tartja,

aki képes lesz a jogállam és a demokrácia helyreállítását elősegíteni igazságügyi miniszterként.

Hozzátette, jóval később ismerte meg a húgát és házasodtak össze. Mint mondta, garanciákat vállalnak arra, hogy mindenféle összeférhetetlenséget elkerülnek.