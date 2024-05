Ezt tudjuk a Robert Fico elleni merénylet után

A szlovák kormány szerdai, nyitrabányai kihelyezett ülése után meglőtték Robert Fico miniszterelnököt, akit kórházba szállítottak. Daniel Vražda, a szlovák Denník N újságírója a helyszínen volt, az incidenst nem látta, de néhány lövést hallott eldördülni. Azt is látta, ahogy a mentősök felemelték a földről a miniszterelnököt, autóba tették és elszállították. A szemtanúk szerint Fico az őt üdvözlő emberek közé ment, amikor a lövések eldördültek. Fico ezek után a földre esett.

The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md