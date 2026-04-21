2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz

Ezt üzente a leendő honvédelmi miniszter

mfor.hu

A honvédség állományának intézte szavait Ruszin-Szendi Romulusz.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza-kormány egyik kijelölt minisztereként már most megszólította a honvédség állományát, miután Magyar Péter sajtótájékoztatón jelentette be a Tisza-kormány első hét új miniszterét. 

A volt vezérkari főnök Facebook-ejegyzésében a miniszteri felkérést megtisztelőnek nevezte, és hangsúlyozta a rá váró felelősséget.

„Egész életemet a haza védelmének szenteltem. Tudom, mit jelent az eskü súlya. Tudom, mit jelent bajtársnak lenni. Tudom, mit jelent szolgálni, ha kell, áldozatot hozni, ha kell, a hazáért mindent odaadni” – fogalmazott Ruszin-Szendi.

A leendő miniszter szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet különösen indokolttá teszi a felkészültséget. Mint írta: „A világ körülöttünk változik. A szomszédunkban háború zajlik, és Európában is egyre nagyobb szerepet kap a védelem és a biztonság kérdése.”

Hozzátette, hogy célja egy stabil és kiszámítható biztonsági környezet megteremtése.

A középpontba a katonát helyezzük - írta bejegyzésében
A középpontba a katonát helyezzük - írta bejegyzésében
Fotó: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

„Minden tudásommal azon leszek, hogy Magyarország biztonsága stabil és kiszámítható legyen, a honvédség a biztonságot nyugodt, felkészült erővel garantálja – mindezt szövetségeseinkkel együttműködve” – írta.

Ruszin-Szendi külön üzenetet fogalmazott meg a honvédség tagjainak is, amelyben egyértelművé tette, hogy a személyi állomány megerősítése kulcskérdés lesz. Ezt üzente a katonáknak:

„A középpontba a katonát helyezzük, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Mert egy hadsereg ereje nem csak az eszközökben mérhető, hanem az emberekben, a tartásban, a hitben és az összetartozásban”.

Azt is jelezte, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a párbeszéd: „A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét. Számít a tapasztalatotok, számít a hangotok.”

A bejegyzés végén hozzátette: „Határozottan és késlekedés nélkül kezdünk hozzá, mert van mit rendbe tenni, és ezt közösen visszük végig.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG