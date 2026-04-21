Ezt üzente a leendő honvédelmi miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza-kormány egyik kijelölt minisztereként már most megszólította a honvédség állományát, miután Magyar Péter sajtótájékoztatón jelentette be a Tisza-kormány első hét új miniszterét.

A volt vezérkari főnök Facebook-ejegyzésében a miniszteri felkérést megtisztelőnek nevezte, és hangsúlyozta a rá váró felelősséget.

„Egész életemet a haza védelmének szenteltem. Tudom, mit jelent az eskü súlya. Tudom, mit jelent bajtársnak lenni. Tudom, mit jelent szolgálni, ha kell, áldozatot hozni, ha kell, a hazáért mindent odaadni” – fogalmazott Ruszin-Szendi.

A leendő miniszter szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet különösen indokolttá teszi a felkészültséget. Mint írta: „A világ körülöttünk változik. A szomszédunkban háború zajlik, és Európában is egyre nagyobb szerepet kap a védelem és a biztonság kérdése.”

Hozzátette, hogy célja egy stabil és kiszámítható biztonsági környezet megteremtése.

A középpontba a katonát helyezzük - írta bejegyzésében

„Minden tudásommal azon leszek, hogy Magyarország biztonsága stabil és kiszámítható legyen, a honvédség a biztonságot nyugodt, felkészült erővel garantálja – mindezt szövetségeseinkkel együttműködve” – írta.

Ruszin-Szendi külön üzenetet fogalmazott meg a honvédség tagjainak is, amelyben egyértelművé tette, hogy a személyi állomány megerősítése kulcskérdés lesz. Ezt üzente a katonáknak:

„A középpontba a katonát helyezzük, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Mert egy hadsereg ereje nem csak az eszközökben mérhető, hanem az emberekben, a tartásban, a hitben és az összetartozásban”.

Azt is jelezte, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a párbeszéd: „A fontos döntések előtt ki fogom kérni az állomány véleményét. Számít a tapasztalatotok, számít a hangotok.”

A bejegyzés végén hozzátette: „Határozottan és késlekedés nélkül kezdünk hozzá, mert van mit rendbe tenni, és ezt közösen visszük végig.”