Ezt üzente Orbán Viktor: „A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok”

A jelenleg a vb elődöntő és döntők miatt az Egyesült Államokban tartózkodó korábbi miniszterelnök Facebook-oldalán reagált arra, hogy elfogadta az Országgyűlés az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, ennek hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.
A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
Nem tartják törvényesnek
Posztjában a volt kormányfő így fogalmazott:
Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik.
Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.
Kiemelte azon véleményét, ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Hozzátette, ezt meg is fogják tenni, igaz, ennek tervezett mibenlétét már nem árulta el.