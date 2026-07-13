Ezt üzente Orbán Viktor: „A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok”

A jelenleg a vb elődöntő és döntők miatt az Egyesült Államokban tartózkodó korábbi miniszterelnök Facebook-oldalán reagált arra, hogy elfogadta az Országgyűlés az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, ennek hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.

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A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Nem tartják törvényesnek

Posztjában a volt kormányfő így fogalmazott:

Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik. Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.

Kiemelte azon véleményét, ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Hozzátette, ezt meg is fogják tenni, igaz, ennek tervezett mibenlétét már nem árulta el.