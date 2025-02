Ezt vallották be a politikusok, akiket a legszegényebb magyarok választottak meg

Mindezeken felül feltüntetett több mint 30 millió forint számlakövetelést is, vagyis a teljes pénzügyi vagyona nagyjából 140 millió forintra rúg.

Ő inkább a magyar értékpapírokban hisz: ötéves magyar állampapírban van 13 millió forintja, de emellett feltüntetett 6000 darab 4iG-részvényt (jelenlegi árfolyamon ez valamivel több mint 8 millió forintot ér), 3440 OTP-részvényt (jelenleg 83 millió forint), 338 Richter-papírt (3,4 millió forint), illetve 20 darab MBH-részvénye is (ez csak nagyjából 150 ezer forintot ér).

Sok más fideszes képviselővel ellentétben F. Kovács nem gyűjtött nagy ingatlanvagyont, mindössze két családi házban van tulajdonrésze, és autóként is csak egy 2022-ben vett Skoda Kodiaq van feltüntetve a vagyonnyilatkozatában.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunhegyesi járásban a KSH szerint mindössze 326 ezer forint volt a havi bruttó átlagjövedelem. Ez a vidék a karcagi központú választókerülethez tartozik, amelyet 2022-ben a fideszes F. Kovács Sándor nyert meg, masszív, 64 százalék feletti eredménnyel. Ő nem olyan régen képviselő, mint a korábban bemutatott társai, csak 2018-ban ült be a parlamentbe, korábban karcagi önkormányzati képviselő, illetve a megyei közgyűlés elnöke volt.

Tilki vagyonnyilatkozata önmagában is megmutatja az egész rendszer hiányosságait. Ebből ugyanis az derül ki, hogy a 2006 óta a parlamentben ülő képviselőnek alig van valamije, jobbára csak adóssága. Ingatlanként mindössze egy ómassai üdülő egytized részét tüntette fel, vagyis lekerült a nevéről a korábban még a vagyonnyilatkozatában szereplő fehérgyarmati ház, de ennek ellenértéke nem bukkan fel sehol.

Ennél is több kérdést vet fel, hogy Géberjénbe és a térségbe az elmúlt években több milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás érkezett. A pénzek döntő többségét a községben ugyanaz az egyesület nyerte el , amelyett korábban Kovács, majd a felesége vezetett. A projektek megvalósítására kiírt közbeszerzéseken pedig Kovácsék családi barátjának és a feleség üzlettársának, Galambosi Csabának a cége, a GÉ-65 Mérnökiroda Kft. tarolt.

Kovács Sándor esetében is az az igazán érdekes, ami nincs feltüntetve a vagyonnyilatkozatában. Egyik géberjéni, belterületi telkén olyan épületek állnak, amelyeknek a saját bevallása szerint nem ő a tulajdonosa: egy „ifjúsági szállás” és egy bemutatóház. A 24.hu korábbi cikke szerint ezek csaknem 60 millió forint európai uniós támogatásból épültek, amit azonban nem Kovács Sándor kapott, hanem a fia, illetve a felesége által vezetett egyesület. Az ügyben nyomozás is indult, de a NAV végül megszüntette , arra hivatkozva, hogy az ingatlanok tulajdonviszonyait rendezték.

2023-ban Kovács még 20 millió forint készpénzről számolt be, ami 2024 végére 12,5 millióra csökkent, viszont megjelent a megtakarításai közt 10 millió forint bankbetét – vélhetően tehát a készpénz egy részét betette a bankba. A képviselői tiszteletdíja havi bruttó 2,6 millió, ami mellé feltüntetett még havi 200 ezer és 500 ezer forint közötti összeget, amit őstermelőként, családi gazdálkodóként keres.

Friss vagyonnyilatkozata szerint az eredetileg dízelmozdony-szerelő végzettségű Kovács Sándor számos ingatlannal rendelkezik, de ezek egy részét örökölte vagy korábban vásárolta. Van köztük belterületi telek, szántó és erdő, illetve egy agyaggödör is. 2024-ben kezdett el lízingelni egy Toyota Proace-t, vélhetően emiatt tartozik még 5 millió forinttal egy hitelintézetnek. Az 1992-es UAZ vagy az MZ 125-ös motor legfeljebb érdekesség.

Az ország észak-keleti csücskében található Csengeri járás is a legszegényebbek közé tartozik, átlagosan havi bruttó 329 ezer forintos jövedelemmel. Ennek a vidéknek a képviselője a szintén fideszes Kovács Sándor, akit legutóbb csaknem 65 százalékos eredménnyel választottak újra. Kovács 2014 óta képviselő, korábban a megyei közgyűlés alelnökeként tevékenykedett, illetve tíz évig volt Géberjén község polgármestere.

Hörcsik takarékos ember lehet, hiszen hitele nincs, értékpapírszámlán viszont van összesen 10,5 millió forintja, illetve feltüntetett még 35,5 millió forint „hitelintézeti számlakövetelést” is – ez 2023-ban még csak 22,6 millió volt, tehát szépen gyarapodott a képviselő megtakarítása. Képviselői tiszteletdíján (ez jelenleg havi bruttó 3 millió forint) felül havi bruttó 500 ezer és egymillió forint közötti összeget kap a Debreceni Református Hittudományi Egyetemtől, illetve 200 ezernél kevesebbet a Prec-Cast Öntödei Kft. felügyelőbizottsági tagságáért.

A KSH 2022-es adatai szerint a Cigándi járásban keresték az emberek a legkevesebbet: átlagosan mindössze havi bruttó 301 ezer forintot (összehasonlításként: a Budaörsi járásban ugyanekkor havi bruttó 705 ezer forint volt az átlag). Ennek a nagyon szegény térségnek a képviselője a fideszes Hörcsik Richárd, akit legutóbb, 2022-ben 60 százalék fölötti eredménnyel választottak újra. Ehhez a választókerülethez (Borsod 5.) tartozik a Gönci járás egy része is, amely szintén a legszegényebbek közé tartozik.

Magyarországon egyáltalán nem mindegy, hova születik valaki, hiszen anyagi értelemben is hatalmasak a területi különbségek. A legszegényebb vidékeken az emberek – ha éppen van rendes munkájuk – kevesebb mint a felét keresik, mint a szerencsésebb vidékeken élők.

Milyen vagyont vallottak be azok a politikusok, akiknek a kezébe a legszegényebb területeken élő magyarok helyezték a bizalmukat? A legszegényebb öt járást képviselő négy politikus friss vagyonnyilatkozatát néztük át. Mindannyian a Fideszt erősítik.

