Ezzel a húzással akár a választást is megnyerheti Magyar Péter? „Rendkívül veszélyes” ez a Fidesz számára

- mondta a szociológus. A teljes beszélgetést itt is megnézheti:

Somogyi Zoltán szociológus is arról beszélt a Klasszis Podcast e heti adásában, hogy egy feladata van Magyar Péternek a választási győzelemhez: „a Fideszből szavazókat nyerni”.

„Amennyiben a Tisza Párt ezeken a területeken is képes jelentős mértékben szavazókat megszólítani, akkor veszélybe kerül a mostanában sokat emlegetett fideszes magszavazó-tábor is. A Fidesz ezért reagált annyira hirtelen és ezért védi ezt a társadalmi csoportot, hiszen Magyar Péter esetleges népszerűségének növekedése ezeken a területeken számukra rendkívüli veszélyeket tartogathat.”

Az oldal által megosztott térképen ugyanis jól látható, hogy miközben országosan 30 százalék alatt van a tüzifával is fűtő háztartások aránya, egyes településeken többségben is vannak az ilyen háztartások.

A választási győzelmet is eltalicskázhatja Magyar Péter a Fidesz elől a tűzifaosztással? Fotó: Facebook/Péter Magyar

Egy térkép sok mindent elárul arról, miért találhat be nagyon a Tisza Párt akciója.

