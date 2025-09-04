Ezzel lehet legyőzni Magyar Pétert? Elképesztő összeget tapsolt el Orbán Viktor

Közel 100 millió forintért hirdették a Meta felületein, főként a Facebookon, de kisebb részben az Instagramon Orbán Viktor miniszterelnök fiókjainak tartalmait, derítette ki a 24.hu.

A Meta hirdetésközpontjának adatai szerint a miniszterelnöki fiókokat összesen 99,3 millió forintért hirdették az elmúlt harminc napban, méghozzá a Fidesz által finanszírözva (csütörtök reggel augusztus 1-30. közötti időszakra szűrve már 103,74 milliós költést láthatunk). Ezzel a miniszterelnök a második legtöbbet költő politikai hirdető lett a magyar oldalak között.

A legnagyobb hirdető is a kormány üzeneteit közvetítő Nemzeti Ellenállás Mozgalom 111,37 millió forinttal, de az első tízben is csak kormányközeli szereplők vannak, a harmadik helyen a Fidesz-frakció, a negyediken a Harcosok Klubja, az ötökdiken pedig maga a Fidesz található.

A legtöbbet költő politikai hirdetők a Meta adatbázisából

Fotó: Meta/Mfor