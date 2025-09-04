Ezzel lehet legyőzni Magyar Pétert? Elképesztő összeget tapsolt el Orbán Viktor

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közel 100 millió forintért hirdették a Meta felületein, főként a Facebookon, de kisebb részben az Instagramon Orbán Viktor miniszterelnök fiókjainak tartalmait, derítette ki a 24.hu.

A Meta hirdetésközpontjának adatai szerint a miniszterelnöki fiókokat összesen 99,3 millió forintért hirdették az elmúlt harminc napban, méghozzá a Fidesz által finanszírözva (csütörtök reggel augusztus 1-30. közötti időszakra szűrve már 103,74 milliós költést láthatunk). Ezzel a miniszterelnök a második legtöbbet költő politikai hirdető lett a magyar oldalak között.

A legnagyobb hirdető is a kormány üzeneteit közvetítő Nemzeti Ellenállás Mozgalom 111,37 millió forinttal, de az első tízben is csak kormányközeli szereplők vannak, a harmadik helyen a Fidesz-frakció, a negyediken a Harcosok Klubja, az ötökdiken pedig maga a Fidesz található.

A legtöbbet költő politikai hirdetők a Meta adatbázisából
Fotó: Meta/Mfor

