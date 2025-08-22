Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Közel kétmilliárd forintot költöttek idén magyar politikai szereplők a Facebookon és az Instagramon – írja a Political Capital. A kutatóintézet szerint a költségek 84 százaléka kormányzati forrásokhoz köthető.

A kormány legintenzívebb szócsöve a Megafon-csoporthoz köthető Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Ez az oldal kevesebb, mint két hónap alatt 177 millió forintot költött Magyar Pétert lejárató videók hirdetésére. A Fidesz-frakció, Magyarország Kormánya, vagy Orbán Viktor oldala sem hirdetett ennyiért az idei évben, és az összes ellenzéki párt és politikusaik egész éves hirdetésköltsége is csak kevéssel haladja meg az összeget.

A Political Capital elemzéséből az látszik, hogy augusztus 3. és 9. között indította be a kormány igazán a hirdetéseket. Ezen a héten 121,4 millió forintot költöttek, miközben a többi héten egyáltalán nem emelkedett 100 millió forint fölé a politikai hirdetések költsége. Az arányokat jól mutatja, hogy az összes magyar politikai hirdetés 131,6 millió forintba került ebben az időszakban a Facebookon és az Instagramon, a kormányon kívüli szereplők tehát alig tízmillió forintot tudtak erre szánni.

A költségek hirtelen ugrása annak köszönhető, hogy a Fidesz augusztus 5-én kezdte el hirdetni a Digitális Polgári Körökről szóló toborzóvideót Orbán Viktor oldaláról. A százmilliós nagyságrend minden bizonnyal augusztus hátralevő részében is marad: az elmúlt héten a Harcosok Klubja Facebook-oldalán lévő posztokat is elkezdték hirdetni.