A Tisza Párt a feliratkozóinak küldött levelében arról ír, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint egyedül a falvakban nem előzi meg a Fideszt. Ennek ellensúlyozására indítják el a lapot. A kiadvány kéthetente jelenik majd meg, egymillió példányban, és önkéntesek juttatják el az ország mind a 3155 településére. Az újság elindításához a párt támogatók segítségét is kéri; az első rendeléseket vasárnapig lehet leadni – értesült a Telex.

