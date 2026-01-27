1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Állami támogatás sportingatlan Szijjártó Péter

Fantasztikus sportélet – szebb stadion lesz a jutalma

mfor.hu

A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni – számol be róla az MTI.

„Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat” – mondta.

„Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is” – tette hozzá.

Versengő klubok
Versengő klubok
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Závecz: egyaránt nőtt a Tisza és a Fidesz is

Mindkét pártnál erősödés figyelhető meg – de a Tisza Párt vezet továbbra is. 

Meglepő igazolást jelentett be a DK

A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon.

Orbán Viktor meggyőződése, hogy Ukrajna be akar avatkozni a választásokba

Összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba az ukrán kormány Orbán Viktor szerint.

Felmérés: volt, aki eladta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok többsége kedvezően fogadta, ugyanakkor a támogatás tényleges használata vegyes képet mutat – derül ki a Shopfully kutatásából. 

Hann Endre: „Minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak”

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója szerint a Tiszának jelentős győzelmi esélyei vannak a 2026. április 12-i választásokon. 

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

„Az események időbeli sorrendje egyértelmű” Orbán Anita szerint.

Megint igazi furcsaságokat árul a NAV – ön melyiket venné meg?

Büfékonténer és lakóbusz is kalapács alá kerül.

dr. Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője

“Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz” – Olvasóink a Tisza külügyi vezetőjét értékelik

Szombaton bemutatta Magyar Péter pártjának külügyi szakértőjét, dr. Orbán Anitát. Olvasóinkat nagyon érdekelte ez az új fejlemény, lássuk, ki mit szólt hozzá. Kommentekből válogattunk.

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

A dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres.

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Mindenkinek segíteni szeretne a kormány.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168