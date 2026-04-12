Fejér vármegyében már jelentősen vezet a Tisza képviselője

3,9 százalékos feldolgozottság mellett a Fejér vármegye 1. számú választókörzetében jelentős előnyre tett szert Csiszár Béla, aki jelenleg 55,54 százalékban vezet, míg fideszes kollégája, Vargha Tamás csak 35,14 százalékon áll.
Végh Annamária, a Mi Hazánk képviselője jelen pillanatban 6,33 százalékon áll, Földi Judit, a DK képviselője 1,5, Dr. Pásztor Eszter, az MKKP képviselője 1,25, Lángfalvi Attila, a Jobbik képviselője 0,17, Tomhauser Ferenc, a Szolidaritás Pártja képviselője 0,08 százalékon áll.