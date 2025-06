Fekete-Győr András lemondott – fegyelmi eljárást indított a Momentum

„A pártban az elmúlt hetekben komoly feszültség alakult ki a rendszerváltó kezdeményezésem mentén. Ennek folyományaként fegyelmi eljárást indítottak velem szemben, amely akár a kizárásomat is eredményezheti a Momentumból. Ez a helyzet jelentősen megnehezíti azt, hogy a pártalapítvány elnökeként eredményesen végezhessem a munkámat, ezért lemondtam az alapítványnál betöltött minden tisztségemről.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!