Fekete Pákó kiesett, de a TV2 így is örülhetett

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 11. hét nézettségi számai.

A kereskedelmi tévék ezúttal nem változtattak a felhozatalon, így az RTL-en ismét a Pokoli rokonok teleregény kezdte a hetet, a Horvátországból adaptált műsor rivális családok mindennapjainak krónikája. A teljes lakosság, azaz a 4 éven felüliek körében átlagosan 460 ezer főt érdekelt a héten, ez nagyjából megfelel annak a szintnek, amit a sorozat hozni tud hétről hétre. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 215 ezren nézték, ez 15,5 százalékos közönségarányt jelentett – itt viszont gyengülés történt.

A csatorna a program második felében ezúttal is az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott kiugró számokat hozni, és ezúttal átlagosan 274 ezer nézőt vonzott.

Kitartott a Séfek séfe fölénye a hétköznapokon, a lassan már a döntőnél tartó vetélkedő továbbra is népszerű, a teljes lakosság körében 644 ezren nézték részenként. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban viszont tényleg nagyot villantottak a rivalizáló séfek, az epizódonként elért 323 ezres nézettség és 25,1 százalékos átlagos közönségarány rendkívül erős eredmény. A pénteki adás a szegmensben heti szinten is tarolt:

a 18-59 évesek körében 355 ezer főt vonzott, kiemelkedő, 28,4 százalékos közönségarány mellett, azaz a TV2-nek nem lehet oka a panaszra.

Sportesemények

A hét legjobb nézettséget hozó sporteseménye a Ferencváros a portugál Braga ellen aratott 2-0-s győzelme volt, ezt 369 ezren nézték. Az összecsapás visszavágóját szerdán játsszák Portugáliában. Ha ott nem kap ki vagy csak egy góllal a Fradi, tovább folytatja történelmi menetelését, hiszen a tét ezúttal már az Európa Liga negyeddöntőjébe jutás.

Az angol bajnokságban a Liverpool a Tottenham Hotspurs csapatával játszott, a meccs első felében Szoboszlai Dominik góljával szerezte meg a vezetést a csapat, ám a 90. percben megszületett az egyenlítő találat a vendégek részéről – mindezt 223 ezren követték a készülékek előtt.

A Forma-1 berkeiben is zajlottak az események, a száguldó cirkusz Kínába érkezett, ahol ezúttal is Mercedes kettős győzelem született. A mindössze 19 éves Kimi Antonelli személyében 20 év után állhatott újból olasz pilóta a dobogó legfelső fokára; ezeket a pillanatok pedig 344 ezren figyelték élőben a tévék előtt a korai, reggel nyolc órás kezdés ellenére is.

Fekete Pákóék párosa búcsúzott a nézők aktuális kedvencének tűnő műsorban
Fekete Pákóék párosa búcsúzott a nézők aktuális kedvencének tűnő műsorban
Fotó: TV2 Sajtószoba

Mi történt hétvégén?

A hétvégén nem változott a menetrend az egy héttel korábbi felálláshoz képest, így ugyanazon szórakoztatóműsorok csaptak össze. Szombaton az RTL-en az A mi kis falunk új évadjának legújabb része már nem vonzott annyi nézőt, mint a korábbi rész, így 490 ezren nézték ezúttal. A mérleg a TV2 javára billent, és a Kincsvadászok – VIP 568 ezres közönségével tudott nyerni a teljes lakosság körében.

A hét legjobb eredményére a teljes lakosság körében vasárnapig kellett várni, a magyar celebélet minden sarkából összeválogatott szereplőgárdát felvonultató A nagy duett a TV2-n ugyanis ekkor tudott tarolni, az epizódot, amelyben Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi esett ki, 771 ezren nézték, ezzel a TV2 éneklős műsora könnyedén nyerte meg a hetet.

Az RTL részéről a kihívó ismét a Cápák között volt, amely a teljes lakosság körében 346 ezer nézőig jutott – ez nem túl acélos eredmény.

Így alakult a heti végeredmény

Bár a hétköznapokon a Pokoli rokonok tartja a 400-500 ezer közti szintet, az RTL sem a munkanapokon, sem hétvégén nem tudott a TV2 elé kerülni. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 21,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 14,9 százalékával.

Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

Az önkormányzat most a SungEel bővítési engedélyének megsemmisítését kéri.

Török Gábor alig lát nagyobb esélyt a Tisza győzelmére, mint a Fideszére

Meghalt Siklós Csaba József volt miniszter

Karácsony Gergely örül, itt egy újabb fordulat a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Újabb gyomrost kapnak, akik piaci áron tankolnak

Nagy tervei vannak Magyar Péteréknek a Mol jövőjéről

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

