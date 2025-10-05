Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

A Magyar Hang helyszíni tudósítója azt jelentette a lapnak, hogy ncidensek es atrocitások miatt rövid időre felfüggesztették a tiszaburai időközi önkormányzati választást.

A lap beszámolója szerint a

„a faluban elképesztően nagy mozgósítás zajlik, több nagy kampányrendezvényt is tartnak. A feszültség tapintható a településen, ahol két csapat tagjai és szimpatizánsai vasárnap délelőtt kiabáltak egymással.”

A 3300 fős településen 70 jelölt indul egy polgármesteri és hat önkormányzati képviselői helyért. A voksolás azóta újraindult.

