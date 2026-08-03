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Közélet Orbán Anita

Feledy Botond lett a Külügyi Intézet új vezetője

mfor.hu

Felkészülést, csapatmunkát, elemzést és stratégiai gondolkodást vár Orbán Anita külügyminiszter a Magyar Külügyi Intézet új vezetőjétől.

„A külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcstalálkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet. Ezek mögött azonban rengeteg csapatmunka, felkészülés, elemzés és stratégiai gondolkodás áll. Ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében” – közölte videójában Orbán Anita külügyminiszter.

Itt tekinthető meg a külügyminiszter bejelentése teljes egészében.

Orbán Anita a közösségi oldalára feltett videóban egyebek mellett azt mondta, hogy az elmúlt években, a Miniszterelnökség irányítása alatt, az Intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások. Ő viszont azt szeretné, ha a jövőben ismét a lehető legmagasabb színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítaná a döntéshozók számára.

„Olyan elemzésekre van szükségünk, amelyek világosan megmutatják, hol húzódnak a magyar nemzeti érdek határai, milyen világpolitikai trendfordulók előtt állunk, és ezek hogyan hatnak majd Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére. Az Intézet új vezetése ezt az alapos, független és előretekintő kutatói munkát fogja szolgálni. Ezért felkértem az ismert külpolitikai elemzőt, Feledy Botondot, hogy vezérigazgatóként vállalja el az Intézet vezetését” – összegzett Orbán Anita külügyminiszter.

Elmondása szerint a megújuló Külügyi Intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba.

A magyar külpolitikáról több nyilvános vitát, közérthető elemzést és valódi párbeszédet ígért Orbán Anita. A szakmai szervezetekkel, a sajtóval, az egyetemekkel és a civil szférával pedig együttműködést. Bízik benne, hogy Feledy Botond vezetésével a Magyar Külügyi Intézet ennek a szakmai megújulásnak az egyik meghatározó műhelyévé válik. 

Az új vezető a poszt elfogadásáról úgy nyilatkozott, hogy „ha hív a haza, nem lehet nemet mondani.”

„Indítottam már külpolitikai hírportált a barátaimmal, dolgoztam sokat a tehetséggondozás különböző ágain, oktattam különböző egyetemeken itthon és külföldön a nemzetközi kapcsolatok területén. Idén épp 20 éve dolgozom a külpolitika körül, hol újságíróként, hol szakértőként igyekeztem az olvasókhoz közelebb hozni a világot, vagy egy-egy nem evidens szeletét érthetővé tenni a döntéshozóknak. Visszatekintve úgy tűnik, mintha az eddigi utam épp arra készített volna fel, hogy elfogadhassam Orbán Anita külügyminiszter felkérését a Magyar Külügyi Intézet vezetésére. Igent mondtam, mivel óriási lehetőség és kitüntetés, hogy több tucat kutató munkájával egy ország teljes külügyi apparátusát támogathassuk. Ráadásul az utánpótlásképzéstől a külpolitika társadalmasításáig tart a feladatok skálája, biztosan nem csak elefántcsonttornyot építünk!” – összegzett Feledy Botond.

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