Feléledhet a Visegrádi Négyek csúcstalálkozója?

Sajtóhírek szerint Sulyok Tamás meghívását Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is elfogadta. A lehetséges témák között szerepelhetnek közös közlekedési beruházások, például térségi gyorsvasút hálózat létrehozása.

Elnöki szintű V4-es találkozót rendezhetnek november végén, vagy december elején – írka a Szabad Európa. A portál szerint Visegrádi 4-ek köztársasági elnökeinek találkozóját Visegrádon tervezik megtartani.

Információik szerint Sulyok Tamás meghívását Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is elfogadta.

A pontos napirendről egyelőre kevés az információ, de lehetséges témák között szerepelhetnek a közös közlekedési beruházások, például egy térségi gyorsvasút hálózat létrehozása.

Vajon életet lehet lehelni a V4-be?

Fotó: Facebook

A lap megjegyzi, hogy korábban 2023 november 22-én Prágában volt hasonló találkozó, akkor Magyarországot a kegyelmi botrány miatt lemondó Novák Katalin képviselte. Annak az ülésnek az energiaárak, az energiabiztonság és a migráció voltak a fő témái. Azonban mivel Lengyelországot leszámítva a köztársasági elnökök kevés jogkörrel rendelkeznek, egy ilyen találkozónak nincs akkora jelentősége, mint egy miniszteri, vagy kormányfőinek.

Donald Tusk, Robert Fico, Petr Fiala és Orbán Viktor miniszterelnökök tavaly februárban találkoztak utoljára. A hangulat azonban nem volt barátságos: egyes információk szerint üvöltözésig fajult a vita Orbán Viktor, valamint Donald Tusk lengyel és Petr Fiala cseh kormányfő közt a miniszterelnökök zárt körű megbeszélésén.