Felfoghatatlan összeget bukott el Magyarország

Az Európai Bizottság korábban azért perelte be Magyarországot, mert a menedékkérők nem férhetnek hozzá megfelelő eljárásokhoz és jogorvoslati lehetőségekhez. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal. Mivel a magyar kormány a bírósági ítélet ellenére sem módosította a vonatkozó törvényeket, újabb döntések születtek a bírságok kivetéséről.

A bírság kiszabásáról szóló döntést az Európai Bíróság 2023 júniusában hozta meg. A 200 millió eurós alapbírság mellett napi egymillió eurós kiegészítő bírságot is megállapított, amely mindaddig érvényben marad, amíg Magyarország nem igazítja a migrációs törvényeit az uniós joghoz.

A bírság egy részét már le is vonták a Magyarországnak járó uniós forrásokból: 357 millió eurót (143 milliárd forintot) hat különböző kifizetésből vont le eddig a Bizottság. Az elmaradt fizetések után kamatokat is felszámolnak, amelyek eddig valamivel több mint 2,5 millió eurót, azaz körülbelül egymilliárd forintot tesznek ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!