Felfoghatatlan összeget bukott el Magyarország

Emellett Magyarország elvesztette a hétéves költségvetés részeként elérhető egymilliárd eurót is, mert nem teljesítette jogállamisági vállalásait. A zárolt pénzek feloldása nem történt meg, így azok elérhetetlenné váltak.

Az Európai Bizottság eddig 200 millió eurót vont le, most egy újabb 93 milliós levonás zajlik, majd következik egy 62 milliós bírság-részlet. Január 15-ig egy újabb 62 millió eurós tétel esetében küldtek fizetési felszólítást, azóta pedig további 23 millió euró halmozódott fel. A kormány összesen 440 millió eurós adósságot halmozott fel, ebből 293 millió eurót már levontak.

