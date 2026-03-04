Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult és felfüggesztette a Karácsony Gergely elleni büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság – tudta meg a HVG. Az erről szóló végzést információink szerint február végén, tárgyaláson kívül hozta meg az ügyben eljáró bíró.

Úgy tudjuk, a bíróság arra kérte az Ab-t, állapítsa meg, hogy az ügyben alkalmazandó gyülekezési törvény és a gyermekvédelmi törvény egyes bekezdései sértik a jogbiztonság és normavilágosság követelményét, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Az ügyészség ezen jogszabályok alapján emelt vádat a főpolgármester ellen, mert tavaly júniusban megszervezte a Pride felvonulást.

Decemberi videójában azt mondta Karácsony Gergely főpolgármester, hogy vádemelési javaslattal zárult a Budapest Büszkeség menete ügyében indult nyomozás – tudatta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban, amiről itt írtunk:

„Büszke vagyok arra, hogy a városom szabadsága érdekében vállaltam minden politikai kockázatot, és büszkén állok ki a bíróság előtt, hogy megvédjem a saját magam és a városom szabadságát” – így zárta videóját a főpolgármester.