Felhalmozta szabadságait Matolcsy György, bruttó 170 millióval távozott az MNB-től

Hatalmas összeggel távozott az MNB-ből a jegybankot több mint egy évtizeden át irányító Matolcsy György – írja a 24.hu. A Magyar Nemzeti Banktól azt is megtudták, milyen jogcímeken és mekkora összegeket kapott tavalyi távozásával.

Az MNB-törvényben foglaltak alapján hathavi alapbérrel azonos összegű juttatást kapott azon tilalom ellentételezéseképpen, amely szerint a megbízatása megszűnését követő 6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet. A juttatás összege bruttó 48 050 280 forint volt.

Emellett szabadságmegváltás jogcímén további bruttó 122 795 610 forint összeget kapott.

Ez azt jelenti, hogy Matolcsy György munkaviszonya megszűnésével összesen bruttó 170 845 890 forinttal távozott a jegybank éléről.

Azt nem közölte az MNB, hogy Matolcsy hány nap szabadságát váltotta meg a 122 milliós összeg, a korábbi öt- és hétmillió forintos havi fizetésével számolva ez akár több száz nap is lehet. Vagyis az is elképzelhető, hogy Matolcsy György hivatalosan vagy nem vett ki egyáltalán szabadságot, vagy csak néhány napot a több mint tíz évet felölelő elnöki működése során.

A jegybank emiatt jelenleg belső vizsgálatot folytat, sőt, tavaly felülvizsgálták a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét.

A Matolcsy család konténerekben szállította Dubajba az értékes vagyontárgyait, sportautóit – ezt a hatóságok nem akadályozták meg dacára annak, hogy több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több száz milliárd forintos jegybanki alapítványi vagyon miatt.

Az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) köré szerveződött hálózatnál az Állami Számvevőszék szerint százmilliárdos nagyságrendű, közpénzeket érintő vagyonvesztés történhetett akkor, amikor a jegybankot Matolcsy György vezette. Az akkori elnök és fia, Matolcsy Ádám, illetve annak üzleti körének felelősségét már a Fideszben is kezdték pedzegetni, több politikus nekik rótta fel a választási vereséget.

Matolcsy György nemrég reagált a vádakra, és elmondta: ha bármely hatóság vizsgálni kívánná az MNB 2013 és 2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül, teljeskörűen hozzájárul.