1p
Közélet MTVA

Hajnalban ismét elkezdte a hírszolgáltatást az M1

mfor.hu

Reggel 5 órától olvashatóak hírek.

Felirat formájában újrakedzte a hírszolgáltatást az M1 - értesült a Telex.  A lap úgy tudja, hogy bizonyos engedélyezett műsorok alatt indult újra szombaton a hírszolgáltatás, a hírközlés formájaként pedig egy üzenőcsíkot/hírsávot választott az új vezetés. A részleges hírközlés hajnali öt órakor kezdődött meg. 

Elindult a hírszolgáltatás az M'-en
Elindult a hírszolgáltatás az M'-en
Fotó: MTVA

Az M1 adása július 7-én, délután négy órakot szűnt meg. A képernyő elsötétült, és egy bocsánatkérő szöveg jelent meg rajta arról, hogy a közmédia nem hazudhat, ezért a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Ezzel párhuzamosan a Hirado.hu is leállt, ott ugyanez a felirat fogadta a látogatókat, a Kossuth rádióban pedig csak zene szólt.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak

Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását.

Foci VB: A spanyolok kiütötték a belgákat a negyeddöntőeben

Foci-vb: A spanyolok elbúcsúztatták a belgákat a negyeddöntőben

 Spanyolország-Belgium: 2-1. 

Gajdos László: „Azonnal cselekednünk kell”

Gajdos László Magyarország élő környezetért felelős minisztere közösségi oldalán posztolt arról, hogy milyen radikális lépésekkel igyekeznek a készülő törvényben megvédeni Magyarországot a klímaváltozástól. 

Orbán Viktorék gyorsan felejtenek – nagyon gyorsan

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a tizenhat év után ellenzékbe kényszerült Fidesz (és KDNP) képviselői olyan jelzőkkel kritizálják a Magyar-kormány alaptörvény-módosítási javaslatait és az M1, valamint a Kossuth rádió átmeneti elnémítását, amelyek a NER-t jellemezték. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Itt a Medián új felmérése, ezúttal Magyar Péterről

Az összes megkérdezett több mint felének imponálnak Magyar felszólalásai.

Megvan a Duna ideiglenes igazgatója is

A közmédia vezetése átmenetileg Szeleczky Ádámot nevezte ki a közmédiánál a Duna csatornaigazgatójának.

Hiába csökkent a migráció, még mindig sok a halálos áldozat

A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma, az előző év azonos időszakához képest az idei első félévben 37 százalékkal kevesebben, mintegy 49 ezren próbáltak átjutni az EU külső határain – tájékoztatott az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

Schwarzenegger a 2-es metrón – Kiss Ambrus szerint megérte Budapestnek a forgatás

Schwarzenegger a 2-es metrón – Kiss Ambrus szerint megérte Budapestnek

Jó, hogy itt volt, de fizethetett volna többet is a fővárosnak az a nemzetközi produkció, amely június 20-án Arnold Schwarzenegger legújabb filmjét a 2-es metró vonalán forgatta – így látja a Podmaniczky Mozgalom. Képviselőik szerint az engedélyezési eljáráson is változtatni kellene. Budapest főigazgatója lapunknak azt mondta: évtizedenként egyszer van olyan filmforgatás, amely miatt szükség van egy ilyen korlátozásra, a produkció pedig megfelelő árat, összesen 100 millió forintot fizetett. 

Pénteki bombahír: benyújtották az egyik legfontosabb törvényjavaslatot a parlamentben

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról van szó. 

Újabb főszerkesztőváltás, most is a vezető portálok egyikén

Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját, a 24.hu főszerkesztője Bita Dániel lesz

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG