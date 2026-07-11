Hajnalban ismét elkezdte a hírszolgáltatást az M1

Felirat formájában újrakedzte a hírszolgáltatást az M1 - értesült a Telex. A lap úgy tudja, hogy bizonyos engedélyezett műsorok alatt indult újra szombaton a hírszolgáltatás, a hírközlés formájaként pedig egy üzenőcsíkot/hírsávot választott az új vezetés. A részleges hírközlés hajnali öt órakor kezdődött meg. Elindult a hírszolgáltatás az M'-en

Fotó: MTVA

Az M1 adása július 7-én, délután négy órakot szűnt meg. A képernyő elsötétült, és egy bocsánatkérő szöveg jelent meg rajta arról, hogy a közmédia nem hazudhat, ezért a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Ezzel párhuzamosan a Hirado.hu is leállt, ott ugyanez a felirat fogadta a látogatókat, a Kossuth rádióban pedig csak zene szólt.