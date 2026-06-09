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Közélet Balásy Gyula Kátai-Németh Vilmos

Feljelentést tett a miniszter a Balásy Gyula cégétől vásárolt kismotorok miatt

mfor.hu

A szociális és családügyi miniszter lépett.

Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a tárcája elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által „háromszoros áron vásárolt” játékmotorok ügyében – közölte a szaktárca.

Ahogy közleményükben emlékeztetnek, a KIM 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének.

A bekért adatok alapján a jellemzően a bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog – írták.

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy kapcsán kedden bekérette a KIM Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ennek során kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

A tárca álláspotja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak.

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