„Felkészülés a nagy vagyonok könnyebb kimenekítésére” – ezért rugózik a Fidesz a készpénz ügyén?

Molnár László közgazdász úgy látja: „Ennek se füle, se farka, a készpénzt eddig is el kellett fogadni a lakosságtól. Ez nem gazdasági kérdés, csak pár százaléknyi szavazatról szól.” A jegybanktörvény egyébként ma is előírja, hogy az MNB által kibocsátott pénzt névértéken el kell fogadni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!