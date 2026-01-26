2p

Közélet Nyugdíj, öngondoskodás Piackutatás, felmérések

Felmérés: volt, aki eladta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát

mfor.hu

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok többsége kedvezően fogadta, ugyanakkor a támogatás tényleges használata vegyes képet mutat – derül ki a Shopfully kutatásából. 

A nyugdíjasok 40 százaléka pozitívan, 30 százaléka semlegesen, míg 27 százaléka negatívan értékelte a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. 

A nyugdíjasok többsége nem elutasító, de az adatokból egyértelműen látszik: a megélhetési feszültségek mélyebbek annál, mint amit egy egyszeri utalvány kezelni tud. Ez magyarázza az óvatos elfogadást, a magas semlegességet és a jelentős kritikus hangokat egyszerre – kommentált a kutatást készítő cég értékesítési vezetője, Fekete János.

Az utalványt nem minden esetben saját élelmiszer-vásárlásra használták fel. Egy szűk csoportnál alternatív felhasználási módok jelentek meg. Mint kiderült, a megkérdezettek 4 százaléka elajándékozta az utalványt, míg 2 százaléka pénzzé tette – írja a 24.hu.

Nem mindenkinél kapott piros pontot az élelmiszer-utalvány
Fotó: DepositPhotos.com
Fotó: DepositPhotos.com

A kutatás arra is kitért, hogy az üzletláncok kifejezetten az utalvány beváltására ösztönző reklámjai a nyugdíjasok 34 százalékánál befolyásolták azt, hogy hol váltották be a 30 000 forintos élelmiszer-utalványt.

A beváltás adatai tisztán kirajzolják a piaci erőviszonyokat: a válaszadó nyugdíjasok 38 százaléka Lidlben, 23 százaléka Sparban/Intersparban, 22 százaléka Tescóban, 21 százaléka Aldiban, 20 százaléka pedig Penny Marketben költötte el az utalványt. A kisebb piaci súlyú, jellemzően magyar tulajdonú láncok jelentősen alulteljesítettek a felmérés alapján (Coop 8 százalék, CBA 3 százalék, Reál 1 százalék).

