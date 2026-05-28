Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

Leginkább a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid népszerűsége emelkedett az elmúlt hetekben – derült ki az Idea Intézet friss felméréséből. Vitézy népszerűségi indexe 6 ponttal magasabb jelenleg, mint a választások előtt volt.

Május elejére a teljes népességen belül is megközelítette a kétharmadot a Tisza Párt támogatottsága, a politikusaikat pedig többen kedvelik, mint a Fidesz-KDNP arcait. A legnépszerűbb azonban nem a miniszterelnök, hanem a helyettese, Orbán Anita, aki egyben a külügyminiszteri pozíciót is betölti. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, valamint Vitézy Dávidot is többen kedvelik Magyar Péternél. A kormányfő támogatottsága 51 százalékos volt május elején, a válaszadók 42 százaléka viszont nem tartja szimpatikusnak. Vitézy esetében 34 százalék az elutasítók aránya, Orbán Viktor esetében pedig 62 százalék.

A legkevésbé népszerű tiszás politikus Tarr Zoltán, de őt is jobban elfogadja a közvélemény, mint a fideszes politikusokat. Míg a Tisza minisztereiről a válaszadók nagyjából fele pozitívan vélekedik, addig az ellenzéki politikusokat a döntő többség nem kedveli.

Orbán Viktor híveinek aránya 34 százalékos a teljes népességen belül, ezzel ő a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon. Lázár Jánost támogatottsága 28 százalékos. A korábbi építési és közlekedési miniszter az egyik legellenszenvesebb politikai szereplővé vált, a válaszadók több mint kétharmada nem tartja szimpatikusnak.