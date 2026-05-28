Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

A tiszás politikusok jóval népszerűbbek a fideszeseknél, de Magyar Péternél több miniszterének is nagyobb a támogatottsága. 

Leginkább a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid népszerűsége emelkedett az elmúlt hetekben – derült ki az Idea Intézet friss felméréséből. Vitézy népszerűségi indexe 6 ponttal magasabb jelenleg, mint a választások előtt volt.

Május elejére a teljes népességen belül is megközelítette a kétharmadot a Tisza Párt támogatottsága, a politikusaikat pedig többen kedvelik, mint a Fidesz-KDNP arcait. A legnépszerűbb azonban nem a miniszterelnök, hanem a helyettese, Orbán Anita, aki egyben a külügyminiszteri pozíciót is betölti. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, valamint Vitézy Dávidot is többen kedvelik Magyar Péternél. A kormányfő támogatottsága 51 százalékos volt május elején, a válaszadók 42 százaléka viszont nem tartja szimpatikusnak. Vitézy esetében 34 százalék az elutasítók aránya, Orbán Viktor esetében pedig 62 százalék.

A legkevésbé népszerű tiszás politikus Tarr Zoltán, de őt is jobban elfogadja a közvélemény, mint a fideszes politikusokat. Míg a Tisza minisztereiről a válaszadók nagyjából fele pozitívan vélekedik, addig az ellenzéki politikusokat a döntő többség nem kedveli.

Orbán Viktor híveinek aránya 34 százalékos a teljes népességen belül, ezzel ő a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon. Lázár Jánost támogatottsága 28 százalékos. A korábbi építési és közlekedési miniszter az egyik legellenszenvesebb politikai szereplővé vált, a válaszadók több mint kétharmada nem tartja szimpatikusnak. 

Magyar Pétert fideszes politikus védte meg

A korábbi miniszter magyarázatot is adott.

Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

Csütörtöktől már nem ingyen dolgozik a Magyar-kormány három szóvivője. Döntött Magyar Péter.

„Átgondolatlan a polgármesteri illetmények csökkentése” – mondja a TÖOSZ elnöke

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Igen feszült a hangulat a fővárosi taxisok körében, akik a BL-döntő hétvégéjére Budapest megbénítását helyezték kilátásba a hatósági árak tervezett kivezetése miatt. A Fővárosi Hivatal szerint azonban okafogyott a blokád, mert a taxisok félreértették a javaslatot: pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27 százalékos áremelésről szavaz a közgyűlés.

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos visszaélések gyanúja miatt tartott házkutatást a minisztériumban és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is. Az akciót Tarr Zoltán miniszter is megerősítette, aki szerint iratokat és eszközöket gyűjtenek.

Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Megnevezte két államtitkárát a miniszter.

Kiderült, ki fogja vezetni Orbán Viktor védvonalát

Őt kell majd keresni.

Kiderült, miről váltott szót kedden Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamentben

Tóth Gábor személye körül alakult ki a szóváltás.

Magyar Péter miniszterelnök felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.

Mikor lesz Von der Leyen – Magyar Péter találkozó? Ez történt a szerdai kormányszóvivőin

Kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartott a Tisza-kormány a keddi kormányülés kapcsán.   

Vezetőt váltott a Mazsihisz

Károlyi Kirchnopf László lett a szervezet új főigazgatója.

