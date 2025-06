Félmilliárdnál is többe kerülhetnek a BMW-k, amiket Orbán Viktor használhat

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A cikk szerint ilyen típusú, egyedi gyártású járművek ára elérheti a 270 millió forintot is, így a két autó összértéke meghaladhatja az 500 millió forintot. A lap szerint sem a kormány, sem a TEK nem válaszolt arra a kérdésre, hogy vásárlásról vagy lízingről van-e szó. A Kontroll megjegyzi: a hasonló típusú gépjárműveket gyakran párban tartják, például meghibásodás esetére, vagy külföldi utakra külön járművet használva.

Két páncélozott luxus-BMW is szolgálhatja Orbán Viktort.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!