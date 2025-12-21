Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

Az anyagi nehézségek fontos mérőfoka, hogy az otthonokban milyen problémát okoz a megfelelő mértékű fűtöttség elérése, az, hogy kell-e fagyoskodnia a lakosságnak. Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala erről is vezet adatokat, a legújabb hét ábrájában a magyarországi helyzetet hasonlítottuk össze a környező európai országokéval:

Az rögtön látszik, hogy a magyar adat az uniós átlag alatt van, de Romániához és Szlovákiához képest is jobban állunk ezen a téren, kevesebb embert érint a probléma. Egyértelmű örömre azért továbbra sincs ok, hiszen 2024-ben a háztartások 6 százalékát érintette ez a probléma Magyarországon, azaz több mint 242 ezer háztartást, ez a Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adataival számolva több mint 509 ezer ember. Ez összességében egy olyan szám, ami továbbra is félelmetesen magas, lesz teendő tehát a lakhatási körülmények javításáért.