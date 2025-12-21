1p
Közélet A hét ábrája Megélhetés Szegénység

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

Az anyagi nehézségek fontos mérőfoka, hogy az otthonokban milyen problémát okoz a megfelelő mértékű fűtöttség elérése, az, hogy kell-e fagyoskodnia a lakosságnak. Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala erről is vezet adatokat, a legújabb hét ábrájában a magyarországi helyzetet hasonlítottuk össze a környező európai országokéval:

Az rögtön látszik, hogy a magyar adat az uniós átlag alatt van, de Romániához és Szlovákiához képest is jobban állunk ezen a téren, kevesebb embert érint a probléma. Egyértelmű örömre azért továbbra sincs ok, hiszen 2024-ben a háztartások 6 százalékát érintette ez a probléma Magyarországon, azaz több mint 242 ezer háztartást, ez a Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adataival számolva több mint 509 ezer ember. Ez összességében egy olyan szám, ami továbbra is félelmetesen magas, lesz teendő tehát a lakhatási körülmények javításáért.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Magyar Péter a Tisza szegedi jelöltjeivel várta a tömeget a Széchenyi téren (frissítve)

Már megérkeztek vonattal Szegedre, startol Magyar Péter nyilvános beszéde.

Még mindig titok, ki volt a sztárfellépő Mészáros Lőrincék céges buliján

Kordonok mögött zajlott Mészáros Lőrincék karácsonyi bulija Felcsúton, három Suzuki Vitarát is kisorsoltak a vendégek között.

Orbán Viktor: „Ha nincs Fidesz, akkor háború van”

A Szellemirtók zenéjére érkezett meg Orbán Viktor a Pick Aréna színpadára. 

Áder János visszatért: ő a szegedi DPK-gyűlés szónoka

A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.

EVP 81

Erős a verseny, ki volt idén a legunszimpatikusabb politikus – Ez Viszont Privát

Rendhagyó módon búcsúzik a 2025-ös évtől a Klasszis Média szubjektív műsora. Ezúttal nemcsak kollégáink mondták el a véleményüket arról, hogy nekik mi tetszett és mi nem a magyar gazdaságban, mit tartanak a legjobb intézkedésnek, illetve sztorinak, ellenben mitől ment fel a vérnyomásuk, ki volt a legszimpatikusabb és ki a legellenszenvesebb a hazai politikusok közül, mi keserítette el, illetve döbbente meg őket a legjobban, végül de korántsem utolsósorban, mik hoztak melegséget a szívükbe, hanem ugyanerről megkérdeztük a mesterséges intelligenciát – ha már az idei tekinthető annak az évnek, amikor az AI végképp berobbant az életünkbe. Mit mondjunk: ezzel a húzással csak még nagyobb vitát generáltunk.

A Tisza Párt sem hiányozhat ma a Tisza-parti városból

Vonattal indult el Szegedre Magyar Péter, vele van Strompová Viktória is, várják Lázár János bocsánatkérését.

Jön az utolsó DPK-gyűlés Orbán Viktorral és Lázár Jánossal – most Szegeden

Legalábbis idén. A Lázárinfó extrába érkezik a miniszterelnök. 

Nem hajlandók elárulni a minisztériumok a karácsonyi jutalmak nagyságát

Tologatják a válaszadást.

Durva költségugrások a volt köztársasági elnöknél

Két év alatt közel tíz millió forint közpénzbe került Áder János rezsije.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168