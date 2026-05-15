Felmondták a Kutyapárt székhelyének bérleti szerződését, egy raktárba pakolnak át

Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt székhelyének bérleti szerződését – tudta meg a Hvg. A lap egyik olvasójának fényképén az látható, hogy éppen egy konténerbe pakolják ki a párt ott maradt tárgyait.

Nagy Dávid pártigazgató megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy indoklás nélkül, 30 napos felmondással bontották fel velük a bérleti szerződést. A bérleti díjat fizették a BVSC sporttelepén található székhelyre, ennek ellenére bontották fel a szerződést.

„Új irodára most nem lesz pénzünk. Egyelőre egy raktárba pakolunk át, illetve a helyi közösségi irodánkba” – mondta Nagy.

A Kutyapártnak vissza kell fizetnie a több mint 680 millió forintos állami támogatást, mert 1 százaléknál alacsonyabb eredményt ért el az országgyűlési választásokon. Jelenleg 145,3 millió forintot gyűjtöttek össze a támogatóiktól.

„Szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal. Arra kértünk mindenkit, hogy addig erősítsék a helyi közösségeket” – mondta a párt jövőjéről az igazgató.