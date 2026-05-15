Felmondták a Kutyapárt székhelyének bérleti szerződését, egy raktárba pakolnak át

Hiába fizették a bérleti díjat, felmondták a BVSC sporttelepén található székhelyre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bérleti szerződését. Szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal.

Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt székhelyének bérleti szerződését – tudta meg a Hvg. A lap egyik olvasójának fényképén az látható, hogy éppen egy konténerbe pakolják ki a párt ott maradt tárgyait.

Nagy Dávid pártigazgató megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy indoklás nélkül, 30 napos felmondással bontották fel velük a bérleti szerződést. A bérleti díjat fizették a BVSC sporttelepén található székhelyre, ennek ellenére bontották fel a szerződést.

„Új irodára most nem lesz pénzünk. Egyelőre egy raktárba pakolunk át, illetve a helyi közösségi irodánkba” – mondta Nagy.

A Kutyapártnak vissza kell fizetnie a több mint 680 millió forintos állami támogatást, mert 1 százaléknál alacsonyabb eredményt ért el az országgyűlési választásokon. Jelenleg 145,3 millió forintot gyűjtöttek össze a támogatóiktól.

„Szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal. Arra kértünk mindenkit, hogy addig erősítsék a helyi közösségeket” – mondta a párt jövőjéről az igazgató.

Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Energetikai államtitkár lehet Tótth András, aki korábban az MVM vezérigazgató-helyettese volt. Akár ő, akár más tölti be a pozíciót, nem lesz egyszerű dolga: Paks II., a rezsicsökkentés és az orosz energiafüggőség mellett számos más üggyel is foglalkoznia kell.

A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

Ő lesz a rendőrök hangja a kormányzati intézményben.

Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni.

Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!” (videó)

A csütörtöki kormányzati átadás-átvételről egy 12 perces videót rakott fel közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter a távozó Orbán-kormány minisztereit azzal szembesítette, hogy a vesztes választás tudatában is újabb és újabb szerződéseket kötöttek.

Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

