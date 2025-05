Felpörgetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt: itt vannak a sokkoló számok

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

„Tehát én nem tudom, hogy akinek nincs takargatnivalója, az miért vizionálja, hogy retorzió fogja érni, amikor itt egyszerűen csak arról van szó, hogy mindenkinek, aki érintett, nyilvánosságra kell hoznia, világossá kell tennie, hogy milyen forrásokból, milyen támogatásokkal működteti a saját szervezetét, legyen ez egy NGO, legyen ez egy sajtótermék, vagy bármilyen más szervezet” – mondta Lánczi, aki azt nem említette, hogy végső esetben a bíróság megszüntetheti vagy eltilthatja a tevékenységétől az általa vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal feketelistáján szereplő szervezeteket, amelyeket a külföldi támogatás mértékének 25-szörösére rúgó bírsággal is sújthatnak.

Reklám- és propagandakiadásokra tavaly 110,3 millió forint ment el. Ezt is jócskán megtoldották, idén már 1,2 milliárd forint áll a Szuverenitásvédelmi Hivatal rendelkezésére, ami több mint tízszeres szorzó. Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője tavaly novemberben írt arról Facebook-oldalán , hogy az októberben nettó 1,28 milliárd forintért rendelt kommunikációs szolgáltatásokat a Szuverenitásvédelmi Hivatal a Fidesszel nyíltan szimpatizáló Balásy Gyula cégeitől. Hadházy szerint a szerződést október 11-én írták alá és idén év február 28-ig volt érvényes. „Vagyis ezt az irdatlan összeget kevesebb mint öt hónap alatt akarják kiszórni. Arról is van némi információ, hogy mire, mivel a dokumentumban véletlenül benne maradt az úgynevezett műszaki leírás (bár a konkrét árakat tartalmazó táblázatot már nem merték közzétenni). Ebben az áll: »A Megrendelő legfontosabb eszköze a nyilvánosság«, célja pedig, hogy az általa készített jelentések »nyilvánosság előtti bemutatása«, illetve »tevékenységének népszerűsítése«.”

A munkatársak kiküldetéseire szánt büdzsé is óriási mértékben, 601 ezerről 40 millió forintra nőtt, azaz több mint hatvanszorosára (!) – ami az utazások számának növekedését prognosztizálja. Bár azt nem részletezik, hogy belföldi vagy külföldi utazásokról van-e szó.

Több tétel is arra utal, hogy a hivatalt többletforássokal, nagyobb létszámmal pörgethetik fel.

A számok arra utalnak, hogy a nagy port kavart átláthatósági törvény tervezetén már év elején is dolgozhattak a hivatalban, hiszen jelentős költségnövekedéssel számoltak erre az évre.

Sok kétségünk nem lehet arról, hogy a parlamenti szavazáson milyen eredmény születik a fideszes Halász János által benyújtott átláthatósági törvényjavaslat tárgyalásakor. Bár a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025. évi költségvetése már januárban felkerült a szervezet honlapjára, csak most, a közéleti események tükrében kap értelmet, ha összevetjük a 2024. évi beszámolójuk adataival.

Miközben a kormány a parlament elé viszi a civileket és a sajtót célkeresztbe állító átláthatósági törvényjavaslatot, a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025-re tervezett költségvetéséből az is kiolvasható, hogy az új jogszabály előkészítését már hónapokkal korábban megkezdhették – jelentős költségnövekedések árulkodnak erről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!