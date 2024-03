Felpörög a kampány, Vitézy Dávid minden szembejövőnek nekimegy

Vitézy Dávid, aki államtitkár is volt a Fidesz-kormányban, ismét kíméletlenül beleszállt korábbi főnökébe, Lázár János építési és közlekedési miniszterbe. A Telex idézte őt, eszerint a főpolgármesteri székért induló fiatalember nem tartja sikeres közlekedési miniszternek Lázárt. A miniszter erre úgy reagált, hogy szerencse, hogy nem Vitézy döti majd el, hogy kivel kell egyeztetnie (ha nyer - a szerk.)

Vitézy Dávid nagyon bekezdett

Fotó: Fotó: MTI/Kovács Tamás

A lap szerint a miniszter megerősítette, hogy ő mindenkivel tárgyal, akit megválasztanak Magyarországon, így tárgyalni fog a megválasztott főpolgármesterrel is, függetlenül attól, ki lesz az. Hozzátette, ugyanígy tett Karácsony Gergellyel is, „kötöttünk is egy jó megegyezést” - mondta.

Vitézy Dávidnak volt egy-két jó szava a jelenlegi főpolgármesterhez is. A 24 szerint azt mondta: "Sajnálom, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lehetetlen feltételeket támasztva próbál jó előre kibújni a főpolgármester-jelölti vita lehetősége elől."

– írta Facebook-oldalán az LMP és több civil szervezet főpolgármester-jelöltje, miután Karácsony kijelentette, hogy addig nem áll ki nyilvános vitára, amíg Vitézy vagy a fideszes Szentkirályi Alexandra vissza nem lép. A BKK korábbi vezetője szerint a budapestieknek tartoznak azzal, hogy vitán is ütköztetik az elképzeléseiket a főváros jövőjéről és az elmúlt évek főpolgármesteri teljesítményéről.