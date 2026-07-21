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Közélet Bóka János Fidesz

Felszállt a füst: Orbán Viktor hazajött és ezt a kérdést eldöntötte

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 Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője.

Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett javaslatára - a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt. A hírről Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója számolt be az MTI-hez eljuttatott rövid közleményében. 

Gulyás Gergely, a képviselőcsoport korábbi vezetője július 13-án modott le, indoklása szerint azért, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Azzal érvelt, hogy a 12 éves mandátum korlátozás számára már nem ad erre lehetőséget. 

Az ellenzéki politikus szintén július 13-án az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy az alaptörvény 17. módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni, ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.

Az ellenzéki politikus a műsorban azt is kiemelte, hogy lemondási szándékáról június 10-én, pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését.

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