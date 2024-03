Feltárulhatnak a NER-es magántőkealapok titkai

Új jogszabály készül az Európai Unióban, ami érinti a NER által mostanában nagyon kedvelt pénzmenekítési eszköz, a magántőkealapok valódi tulajdonosait - számolt be a G7. A lap utalt rá, hogy Frankfurtban 2025 középétől elindul 400 fővel az AMLA nevű uniós hivatal, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel fog foglalkozni.

A Lady MRD a NER első szuperjachtja. Ennek a tulajdonosai sem maradhat titokban. Fotó: Marine Traffic Ez a hivatal kötelezheti a vállalatokat és magánszemélyeket dokumentumok és egyéb információk átadására, bírósági engedéllyel helyszíni vizsgálatokat végezhet, és jelentős jogsértések esetén akár kétmillió eurós büntetést szabhat ki.

Azt is vizsgálhatja, kik a magántőkealapok igazi tulajdonosai.

A portál azt írta, hogy a jogszabály szerint tíz évre visszamenőlegesen meg kell mutatni minden, legalább 15 százalékos tulajdonost. Egységes uniós szabályrendszer lesz, hogyan kell ezt kimutatni, kisebb lesz az esély az országok közötti trükközésre.

Kapcsolódó cikk Szép csendben minden NER-alapítványi tulajdonban lesz Magyarországon A Tungsram ugyan becsődölt, de legértékesebb újpesti ingatlanai most a Hernádi-Garancsi duó alapítványában kezdhetnek új életet.

Az új rendszer lényege, hogy a hatóságokon kívül az újságírók és a témában érintett civil szervezetek is hozzáférést fognak kapnak az uniós tényleges tulajdonosi adatbázisokhoz. Sőt, ezen felül a 200 ezer eurónál drágább jachtok, magánrepülők, de még autók is bekerülnek az adatbázisba. Így a NER magánrepülői, jachtjai is könnyebben napvilágra kerülhetnek - fűzte hozzá a lap.