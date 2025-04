Feltételekkel, de beállt Magyar Péter mögé a befolyásos diákvezér

Beszélt arról is, hogy nagyon támogatja a Tisza-szigetek létét, de reméli, hogy nem olyan „szekta” alakul ki majd belőlük, ami a Fidesz körül kialakult. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha felkérnék, akkor sem lenne a Tisza Párt képviselőjelöltje, hanem független aktivista kíván maradni.

A diákaktivista ugyanakkor hozzátette: a támogatást nemcsak megadni lehet, hanem elvenni is, mert a „slimfittes csávót” ugyanúgy el lehet takarítani, „ha nem azt csinálja, amiért megválasztottuk”.

Pankotai Lili szerint a Tisza Pártra kell szavazni a jövő tavaszi parlamenti választásokon, ugyanakkor a támogatásnak feltételei is vannak.

