Fényes győzelmet aratott a független jelölt a polgármester-választáson

A szintén független Szőke Ferencre 54-en (11,44 százalék) szavaztak, valamint a 2025. november 3-án lemondott, ám a voksoláson újra elindult, ugyancsak független korábbi településvezetőre, Varga Zoltánra, 105-en (22,25 százalék).

