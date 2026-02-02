Fényes győzelmet aratott a független jelölt a polgármester-választáson

A Heves vármegyei Kisnánán Csabainé Koncsos Gréta nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
A függetlenként indult jelölt 313 szavazatot kapott (66,31 százalék).
A szintén független Szőke Ferencre 54-en (11,44 százalék) szavaztak, valamint a 2025. november 3-án lemondott, ám a voksoláson újra elindult, ugyancsak független korábbi településvezetőre, Varga Zoltánra, 105-en (22,25 százalék).
A névjegyzékben szereplő 811 választópolgár 58,2 százaléka, 472 fő vett részt a választáson.
(MTI)