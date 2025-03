Lezárták az Erzsébet hidat: a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoznak

Hadházy Ákos a színpadon arról beszélt, a rendőrség a tüntetés betiltásával nem is demonstrálhatta volna jobban, hogy miről szól a Pride törvény. A képviselő szerint a törvény betiltása „mocsokság”, de az egész arról szól, hogy a következő, a hatalomnak nem tetsző tüntetéseket is betilthassák, és könnyebben szankcionálhassák a demonstrálókat. Hadházy szerint hazugság, hogy ők ne lennének hazaszeretőek, majd elénekelte a Himnuszt — összegezte a 444.

Néhány ezren, vagy más megfogalmazásban több ezren tüntetnek a Ferenciek terén a gyülekezési törvény módosítása, a Pride betiltása ellen. A békés, de „nagyon határozott” tüntetést Hadházy Ákos és a Momentum hirdette meg — számol be a tiltakozó megmozdulásról a 444.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!