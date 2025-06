Feszültség a kormányon belül: végleg elbukott a botrányos törvényjavaslat?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A közélet átláthatóságáról címet viselő törvényjavaslatot, amely valójában civil szervezetek és médiumok ellehetetlenítését eredményezné, ha elfogadnák, eredetileg Halász János fideszes országgyűlési képviselő nyújtotta be, majd számos kormánypárti képviselő csatlakozott hozzá. Június elején jött a hír, hogy egyelőre mégsem veszik napirendre a javaslatot:

„Nem vagyok biztos benne, hogy valaha is újra előkerül” – mondta, hozzátéve, hogy a törvényjavaslat legkorábban ősszel kerülhet vissza a parlament elé vitára.

Magyar Levente, a magyar Külügyminisztérium államtitkára szerdán a londoni magyar nagykövetség rendezvényén azt mondta a Reutersnek, hogy nem biztos abban, hogy az ellehetetlenítési törvény elhalasztott parlamenti vitája és szavazása „valaha is újra előkerül”. A nyilatkozatot a HVG szúrta ki.

Londonban árulta el a Külügyminisztérium államtitkára, hogy egyáltalán nem biztos, hogy valaha is újra beszélnek még az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatról.

