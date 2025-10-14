Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

mfor.hu

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

Ha a Fidesz marad kormányon április után, akkor várhatóan jövő nyáron komoly megszorításokra kell számítani, „hogy a megszorítást szilvás gombócnak fogják nevezni, az lényegtelen, megszorítás lesz” – többek között ezt mondta a Forbes Money Summit konferencián Surányi György közgazdász, az MNB volt elnöke. Mint mondta, 2022-ben is komoly megszorításokat láthattunk a választások után, a kormány emelte a bankadót, a kiskereskedelmi adókat és egyéb terheket, hiába kerülte a „megszorítás” kifejezést – számol be róla a Telex.

Egy esetleges Tisza-kormánynak viszont nem feltétlenül kellene megszorításokhoz folyamodnia, hiszen volna tere, hogy – különösen kiadási oldalon – jelentősen hozzányúljon a költségvetéshez.

Surányi György a Klasszis Klub vendége is volt már
Fotó: Klasszis Média

Surányi itt az állami cégeken keresztül a magánszektorba csorgatott százmilliárdok, az állami médiára és állami hirdetésekre, propagandára költött összegek megvágását, a kaszinók online fizetésbe való bevonását és egyéb hasonló lépéseket említette, amelyek révén szerinte komoly összegeket rendezhetnének újra az államháztartásban.

Ráadásul könnyebben jutnának hozzá az uniós forrásokhoz is, amiket most visszatart az Európai Bizottság, ami mind nagyobb mozgásteret jelent.

Viszont bármilyen kormány lesz is hatalmon április után, azzal szembe kell néznie, hogy az élsportot leszámítva lényegében az államháztartás összes alrendszere alulfinanszírozott és komoly belső reformra szorul, pusztán költségvetési átstrukturálással ezek gondjait nem lehet megoldani – állította Surányi György.

