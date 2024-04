Talán az fájna a legjobban a Fidesznek, ha ebben a városban nem nyerne

Nagyon szoros a választási csata Pakson, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már a hivatalos kampányidőszak előtt tíz nappal, április 10-én berúgta a kampányt a tolnai városban. Az atomerőmű bővítése miatt különösebben magyarázni sem kell, hogy az Orbán-kormánynak és a Fidesznek miért kiemelten fontos, hogy a város a kezükben maradjon.

Szép csomaggal érkezett a külügyes miniszter.

A kormány és a helyiek számára is rendkívül fontos a paksi bővítés során a kiszámíthatóság és a stabilitás, így nagy segítség lenne, ha a jövőben is a jelenlegi városvezetéssel lehetne együtt dolgozni

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Hónapok óta az a kormányzati mondás, hogy hamarosan felgyorsul a paksi atomerőmű bővítése, de valamiért csak nem akar felgyorsulni. Most ott tart a projekt, hogy a talajszilárdító cölöpök mintegy negyedét leverték, az egyik főelem elkészült, valamint a reaktortartálynak is megkezdődött a gyártása Szentpéterváron.

Nem lehet azonban csak az atomerőművel kampányolni, ezért a miniszter bejelentette: a Paks2 fejlesztéshez kapcsolódóan a következő ciklusra egy 40 milliárd forintos csomagot állítottak össze, amit infrastrukturális fejlesztésekre kívánnak fordítani.

Nem mindegy, hogy kihez tartozik az atom

Ez egy jól csengő összeg, ezzel már tud kampányolni Szabó Péter polgármester, de nagyon kérdéses, hogy a civilből lett fideszes városvezető meg tudja-e őrizni a székét. A 2017-es időközi választást a Fidesz-KDNP-Paksi Lokálpatrióták jelöltjeként simán megnyerte 68 százalékkal. Pakson azért kellett időközi voksolást tartani, mert a 2014-ben a Néppárt jelöltjeként polgármesterré választott Süli Jánost a paksi erőmű megépítéséért felelős tárca nélküli miniszterré nevezték ki. A város vezetését így a korábbi fideszes alpolgármester, Szabó Péter vette át. A 2019-es választás azonban nagyon szoros volt: a választók 52,5 százaléka voksolt a kormánypárti jelöltre. Ellenfele Heringes Anita, a Paksi Deák Ferenc Egyesület jelöltje volt, rá a résztvevők 47,49 százaléka szavazott.

Most is az ő kettejük csatája várható. Természetesen a regnáló polgármester az esélyesebb és több erőforrás is áll a rendelkezésére, de a 39 éves Heringes Anita az elmúlt években szívós munkát végzett, és nagyon megszorongathatja Szabó Pétert.

Abban hiszek, hogy csak jó csapattal lehet jó városvezetést alkotni. Ez egy igazán jó csapat, akikkel most elindulnunk

- mondta Heringes Anita, a Paksi Deák Ferenc Egyesület polgármesterjelöltje.

Alapvetően szocialista politikus, 2018-ig parlamenti képviselő is volt, de maga az egyesület eléggé vegyes társaság: jobbosok, balosok, liberálisok egyaránt keringenek körülötte. Gyakorlatilag mindenki, akinek elege van a fideszes világból, kivéve a Mi Hazánkot, mert nekik saját jelöltjeik vannak. Fő mondásuk szerint 10 év alatt másfél ezerrel lett kevesebb Paks lakossága. Szerintük ez azért van, mert Pakson nincsenek minőségi szórakozóhelyek, kikapcsolódási lehetőségek, van ellenben leépülő egészségügy és vannak budapesti ingatlan- és albérletárak. A nukleáris cégeken kívül viszont egyáltalán nincsenek budapesti bérek. Ráadásul az elmúlt évtizedben beígért infrastrukturális fejlesztések elmaradásával a beáramló többezres vendégmunkás tömeg miatt a város garantáltan lakhatatlan lesz néhány év múlva.

Szabó Péter polgármester természetesen pont az ellenkezőjével kampányol. Nagy támogatója a bővítésnek és az atomerőműnek, ami évi 7 milliárd forinttal járul hozzá a város költségvetési bevételeihez.

A két új blokk létesítése városunk és az itt élő családok jövőjének, fejlődésének záloga a következő 50 évben. Számunkra nincs alternatívája az erőműbővítésének

- fogalmazott. A Szijjártó Péter által is emlegetett 40 milliárd forintos városfejlesztési tervcsomag legjelentősebb elemei többek között egy új városi sport- és szabadidő központ megépítése, valamint a gyógyászati központ 3. ütemének megvalósítása is szerepel. Szerinte a város talpon maradt, szükséges és ésszerű döntésekkel jó irányban tartották a város hajóját: 2,5 milliárd forintot költöttek meglévő utak, járdák, közművek felújítására. Természetesen mellette kampányol Süli János, a térség fideszes országgyűlési képviselője is. Nagyon szurkol az önkormányzat által támogatott paksi focicsapatnak, amely sokáig vezette is az NBI-es bajnokságot, de a végéhez közeledve hirtelen minden meccsüket elveszítették, így a Fradi lett a bajnok.