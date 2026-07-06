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Közélet Fidesz Magyar Péter programja tüntetés Gulyás Gergely

A Fidesz utcára megy Magyar Péter miatt

mfor.hu

Alakul egy tüntetés a korábbi kormánypárt szervezésében.

Sajtótájékoztatót tartott a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentben hétfőn napközben. Az esemény végeztével a Fidesz frakciójának közösségi oldalán a következő jelent meg egy kép kíséretében:

Állítsuk meg Magyar Péter jogállam- és demokráciaromboló ámokfutását! Csütörtökön 18:00-kor tüntetést szervezünk az Alaptörvény módosítása, a tiszás önkényuralom kialakítása ellen.

A Fideszt Gulyás Gergely frakcióvezető képviselte a sajtótájékoztatón, a KDNP részéről Rétvári Bence szólalt meg. A Facebookon megjelentek szerint a Fidesz buzdította támogatóit a hét második felében esedékes megmozdulással kapcsolatban.

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